5 levinud müüti rasedusest

Spordiga tegelemine ei ole ohutu

Kui tervis on raseduse ajal korras ja tegelesid juba enne lapseootust aktiivselt spordiga, ei ole mingit põhjust ka raseduse ajal trenni tegemist katki jätta. Eelkõige tuleb jälgida, et trenn oleks jõukohane ja enesetunne püsiks hea. Järk-järgult võiks trenni intensiivsust ja kestvust vähendada. Raseduse ajal on väga heaks trenniks näiteks jooga. Kindluse mõttes tasub kontakteeruda oma arstiga.



Juuste värvimine on keelatud

On levinud müüt, et raseduse ajal ei tohi juukseid värvida. Tegelikult ei soovitata juukseid värvida esimese trimestri jooksul, sest siis on organism kõigi välismõjude suhtes kõige tundlikum, kuid selle perioodi möödudes ei tohiks juuste värvimine probleem olla. Selleks, et lootele viga teha, on vaja väga suurt kogust kemikaale, mida juuksevärvides pole, selgitab Women Daily Magazine.



Lapseootus tekitab veidraid isusid

Sugugi mitte kõik rasedad naised ei koge veidraid isusid, et tahaks terve purgi hapukurke ära süüa või toituks päevad läbi ainult heeringast. Tavapärasest erinevad isud on tingitud hormonaalsetest muutustest, aga kõik naised neid ei koge.



Kohvijoomine ei ole lubatud

Mõõdukas kofeiinikogus, mis jääb alla 200 mg päevas ei tee raseduse ajal midagi halba. Siiski tuleb olla tähelepanelik, sest kofeiinisisaldus võib erinevatel kohvijookidel olla erinev. Lisaks tasub meeles pidada, et kofeiini leidub ka näiteks rohelises tees.



Kassidest on parem eemale hoida