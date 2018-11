Noor naine üksildusest: vajan nii väga meest, et pane või pael kaela

«Töötan, teen sporti, õpin, kuid kõige selle kõrvalt olen nii katki ja üksik. Meest mul ei ole. Kunagi oli 1,5 aastat kestnud suhe (kui olin 21–22-aastane), kuid see sai väga mitmel põhjusel otsa.

Nüüd siis olen olukorras, kus elan üksi. Kõigil sõbrannadel on loodud oma perekond ja iga päev neid nagu oma muredega tülitada ei tahaks. Tegelikult ei tahagi kedagi oma muredega tülitada. Püüan alati seltskonnas olla rõõmsameelne ja näidata, et elu on lill, lihtsalt ei meeldi see halamine.

Praegu on aga tunne, et enam ei jaksa… Kohe tõesti ei jaksa ja kellegagi pole rääkida. Ma nii väga tahaks kedagi enda kõrvale. Kohutavalt valus on olla ka reedesel õhtul üksi kodus. Tean, et ma pole olnud alati kõige parem inimene ja et minu suurim viga on see, et nõuan teistelt liiga palju, aga ikkagi – keegi meist pole ju veatu. Praktiliselt kõigil minuealistel on keegi.

Mul on ausalt praegu selline tunne, et paneks paela kaela. Tahaks surra, sest mitte midagi ei lähe enam paremaks.

Olen teinud elus ka suure vea – lasknud abielumehel ennast ära kasutada ja endale haiget teha. Põhjus, miks ma seda tegin, oligi see, et ma lihtsalt tahtsin end hetkeks tunda kellegi poolt tahetuna. Nüüd on eriti räbal tunne.

Palun öelge, kas minusugusel olekski õige ise enda jaoks kõik lõpetada? Kas ma peaksin veel leidma mingi mõtte sellest õnnetust elust?»

Vastab psühholoog Annika Promet:

«Olete suutnud endast jätta eduka toimetuleva naise mulje, kuid tegelikult varjutavad teie saavutusi kurbuse ja üksilduse tunded. Praegu vajategi julgustust ja tuge, et märgata elus positiivset, mille nimel pingutada. Inimese psüühikale on omane märgata negatiivset, kuigi elus on enamasti rohkelt häid ja toredaid aspekte. See on ka mõistetav, kuna negatiivne tekitab tugevat stressi, mis omakorda häirib igapäevast toimetulekut. Kasulik on aeg-ajalt meenutada positiivseid külgi enda elus. Olete noor iseseisev naine, kes suudab korraga nii töötada kui ka õppida, lisaks veel sportida. Olete panustanud sõprussuhetesse, mille tõttu on teil palju sõpru, kelle elule kaasa elada. Kõik see näitab teie tugevaid külgi, millele toetuda, kui elu raskused kipuvad võimust võtma.