Naine pihib: olen juba neli aastat armuke olnud, kannatus hakkab katkema

Kui otsustate hoida seda suhet ja neid tundeid, mis teil on, siis peamine taksitus on mehe praegune pere ja tema soov vältida teistele haiget teha. Ilmselt tunnete end kaassüüdlasena, kui selgub, et teil on juba aastaid suhe ja oleksite kaasosaline pere lõhkumises. Oletan, et soovitegi vabaneda sellest pingest, mis varjutab teie suhet ja sel viisil ei soovi te jätkata. Kui teie usute, et see mees on just see «õige» ja oleksite valmis pühenduma sellele suhtele ka tulevikus ja te ei pea õigeks jätkata kõrvalsuhetena, siis on edasi väga oluline, milleks mees valmis on, see oleks tema otsus ja vastutus. Võib ju arutleda nii, et kas mees teeb haiget oma naisele ja lastele rohkem nii, et varjab ja valetab, isegi kui nad seda ei tea (veel). Tõeliselt hoolimine ja lugupidamine tähendab ka seda, et ollakse aus. Aus olla pole miski kunst asjus, mis ei sisalda sisepingeid, dilemmasid, vastuolusid. Tõeline ausus ja austus avaldub selles, et tunnistatakse ka seda, mis on raske, suudetakse olla silmitsi oma nõrkusega, varjukülgedega. See on mõtlemiskoht ka teile – kas soovite end siduda mehega, kes suudab jääda ausaks ka keerulises olukorras, kas olete valmis usaldama meest, kes suudab aastaid petta lähedasi või sooviksite kindlustunnet, et ta tunnistab ka seda, mida on raske teha.