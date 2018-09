«Pilvede all» uus hooaeg algab üllatusega

Sari on liikunud lähemale aasta alguses linastunud mängufilmis «Pilvede all. Neljas õde» aset leidnud sündmustele ja nii näeme, mis toimub tegelaste elus aasta enne põnevat neljanda õe lugu. Pireti, Mari ja Kertu elus on nii mõndagi muutunud ja üllatusi jagub ka Haapsalu tegelaste ellu.

«Pilvede all» võlu ehk peitubki selles, et kui nooremate tegelaste elu on heitlik ja üllatusi täis, siis vanemad lemmikud oma stabiilsuses tagavad, et lõpuks on kõik siiski hästi. Õdede, Alberti, Sirje ja teistega kohtume juba täna õhtul, kell 21.30, Kanal 2-s!