Milleks on meile vaja C-vitamiini?

Toiduklubi «Toiduga sõbraks» toitumisnõustajad selgitavad, mis põhjusel inimene erinevaid vitamiine vajab. Eesti inimesed räägivad tihti, et tarbi aga C-vitamiini ja tervis tuleb. Tõepoolest on see vitamiin tähtis, et terve püsida ning et energiatase kõrge oleks.