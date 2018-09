Pulmakleidi mood on muutumas praktilisemaks

Pulmade planeerimise lehekülje Bridebook asutaja Hamish Shephard kommenteerib, et üha rohkem pulmakleite valmib tänasel päeval taskutega ning see mõjutab pulmade korraldamist pea kõikides aspektides. Taskute lisamine pulmakleitidele on muutunud populaarseks just käesoleva aasta jooksul, kuid Shephard ei näe sellel trendil nii pea lõppu tulemas.