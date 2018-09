Müüt või fakt: kookosõli paneb juuksed kiiremini kasvama

Kookosõli kasulikest omadustest on räägitud nõnda palju, et selle maagilisest võimest mistahes valdkonnas ei kõhkle enam keegi. Tegelikkuses pole tõendatud, et kookosõli (või ükskõik mis õli) aitaks juustel pikemaks kasvada. Kookosõli on juuste jaoks küll niisutava ja antibakteriaalse toimega, kuid kumbki nendest omadustest ei aita otseselt juuste kasvule kaasa.