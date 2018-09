Toidupoe etikett: 10 asja, mida ei tohiks söögikraami ostes teha

Üks näide selle kohta on toidupoes käimine, mida nii mõnigi peab isegi närvesöövaks kogemuseks, sest toit on kallis ja raha kulumine teeb meele mustaks. Ostlemise kogemuse võivad aga täiesti ära rikkuda inimesed, kes ei oska toidupoes käituda ja end viisaka inimese kombel üleval pidada.

Oma poekäruga kogu vahekäigu blokeerimine

Poes ei ole mõistagi palju ruumi ja mõned vahekäigud on eriti kitsad. Viisakas oleks ka teiste klientidega arvestada, et nad sinust mööda pääseksid, kui jääd midagi pikemalt uurima. Ära pargi oma ostukäru niisama poe kõige kitsamasse kohta. Sotsiaalsete oskuste ekspert Rosalinda Randall selgitab toiduportaalis Mashed, et vahekäigu blokeerimist peetakse toidupoes üheks kõige hullemaks käitumisreeglite rikkumiseks. Tema soovitab poes käituda nagu liikluses – kui vajad midagi vasakust riiulist, siis püsi käruga paremal pool, kuni soovitud asja üles leiad. Enne vasakule liikumist vaata mõlemale poole, et sa vahekäigus kellelegi «ette ei sõidaks». Sama põhimõtte järgi vaata ka, kuhu oma käru «pargid».

Käruga kihutavad lapsed

Lapsed nõuavad sageli poes, et saaks ise poekäru lükata. Kui sinu põnn ei saa sellega veel tegelikult hakkama, ei maksa teda käru taha lasta. Lapsed põrutavad ostukäruga riiulitesse, teevad lärmi ja sõidavad teistele inimestele otsa. See on teiste poekülastajate suhtes väga hoolimatu.

Oma telefonisõltuvuses teistele jalgu jäämine

Paraku on palju neid, kes ei suuda oma nina nutitelefonist kauaks kõrgemale tõsta ja mõni jääb keset vahekäiku mõnd mängu mängima või Instagrami sirvima. See on väga tüütu neile, kes toppama jäänud nutisõltlastele oma käruga selga sõidavad. Iga asja jaoks on oma aeg ja koht, poes tuleks liikuda kiirelt ja sihipäraselt, et mitte enda ja teiste aega raisata.

Kaalumata puuviljad ja ununenud kaup

On väge asju, mis ärritavad poekülastajaid nii palju kui see, et mõni klient laob juba kõik oma kraami ostulindile ja jookseb siis tagasi poelabürinti, et üks mahaununenud asi ära tuua. Või on jäänud tal puu- ja köögiviljad kaalumata ning kogu järjekord peab tema hajameelsuse tõttu ootama. Ära arva, et sinu aeg on väärtuslikum kui teiste oma – kui oled midagi unustanud, siis maksa oma kauba eest ja mine ununenud asjale eraldi järele. See on sinu viga, et olid tähelepanematu.

Kiirkassa ülekuhjamine

Paljudes suurtes poodides on kiirkassa, mis on mõeldud kuni viie eseme eest tasumiseks. Igaüks, kes läheb sinna täiskäruga, on ebaviisakas ja teiste suhtes hoolimatu. Suure tõenäosusega ei ütle müüja midagi, sest tema ei taha klienti minema ajada. See aga ei tähenda, et teised poekülastajad sinu matslikkust ei märkaks.

Külmikuukse lahti jätmine