Aknevastane vaktsiin näitab esimesi edusamme

«Akne esinemissagedus täiskasvanud naistel kasvab iga aastaga ja keegi ei tea päris täpselt, miks see juhtub,» sõnab aknespetsialist Joshua Zeichner ajakirjale Allure.

Kuna akne on väga levinud nahahaigus nii meeste kui naiste seas, on teadlased California Ülikooli laboris juba mõnda aega tegelenud aknevastase vaktsiini loomisega, kuid protsess on osutunud arvatust keerulisemaks.