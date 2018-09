7 toiduainet, mis sisaldavad sama palju rauda kui spinat

Toitumisspetsialist Frida Harju-Westman annab nõu, millised toiduained lisaks spinatile veel head rauaallikad on.

«Läätsed on kättesaadavad aastaringselt ja on lisaks rauale ka head kiudainete ning valguallikad,» sõnab toitumisspetsialist. Kõigest 150 grammi läätsesid annab sulle kolmandiku päevasest rauavajadusest, kirjutab PureWow.

Newcastle'i Ülikooli teadlased leidsid, et inimesed, kes söövad regulaarselt punast liha, kannatavad väiksema tõenäosusega rauapuuduse käes kui inimesed, kes tarbivad teist tüüpi liha või väldivad seda sootuks. «Tähelepanu! See ei ole õigustus endale igal õhtul steiki lubada, päevane kogus liha peaks olema maksimaalselt 500 grammi,» paneb toitumisspetsialist südamele.

Peotäis kõrvitsaseemneid annab sulle peaaegu 20 protsenti päevasest vajalikust rauakogusest. Kõrvitsaseemnetes on ka palju tsinki, magneesiumit, vaske ja rohkelt antioksüdante, mis aitavad suurendada organismi kaitsevõimet erinevate haigusetekitajate vastu. Lisa kõrvitsaseemneid näiteks salatile, hommikupudrule või müslile.

Kinoa on hea gluteiinivaba alternatiiv riisile, mis sisaldab ka palju rauda. Kinoa puhul tuleb tähele panna, et teda on hoolikalt leotatud, sest ta sisaldab ka fütiinhapet, mis aktiveeritud kujul takistab organismis mineraalainete imendumist.