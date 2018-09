Sufražett Minni Kurs-Olesk ei tahtnud olla mehe «looming» ja sattus vabaabielu tõttu põlu alla

Aastaid, kui Minni oli aktiivselt hõivatud oma väikeste laste kasvatamisega, on meenutanud K.-A. Hindrey. Nii erinev oli naine teistest suguõdedest, kui ta toimetuse uksel ilma pikemata oma imiku Hindreyle üle andis ja ise trepist alla tormas voorimeest otsima. Samas pakkus ta aga sõbrale unustamatuid elamusi kirgliku vestluspartnerina kui tõeline intellektuaal: «Siin on Minni Kurs-Olesk suur klass, päris kõrge klass. On lausa nauding mõtteid vahetama hakata juba ette teada erinevate seisukohtade üle. Julgus ja vaprus, vankumata sile loogika – kuigi minu arust üles ehitatud alati ekslikkudel alustel – rapiidne mõttetegevus, see kõik teeb need kaklused eriliselt nauditavaks ajukosutuseks./…/ Minni Kurs-Olesk tuleb ainult oma intelligentsiga ja temperamendiga, muid vahendeid tal ei ole. Kuid ka siin antakse jumalale, mis jumala päralt, see on ajule, ja see on nõnda palju kõrgemal kõigest tavalisest, et on pagana hea olla, tagantjärele veel, kaunis kergespordi soojus jääb järele.»