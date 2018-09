Miks tuleb sügisel D-vitamiinile erilist tähelepanu pöörata?

Sügis vaikselt piilub nurga tagant. See on maagiline aeg. Samas muutuvad ilmad tuulisemaks ja vihmasemaks, päevad lühenevad ja päikesevalgust jääb üha vähemaks. Ka viiruseid on sügisel rohkem liikvel. See kõik võib nõrgestada meie immuunsüsteemi.