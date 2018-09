Neli nimekirja, mis igal pulmaplaneerijal peaks olema

Kui saate enda külaliste nimekirja lukku, tasub see nimekiri trükkida kas Google Docsi või suuremale paberile, kus saad muuta ja lisada infot. Oled endale hiljem tänulik, kui sul on olemas hea ülevaade nendest, kes juba kutsele vastanud ning kellega vaja kontakteeruda.

Iga tulevane pruut peaks hoidma endal silme ees jooksvate ülesannete listi. Seda isegi siis, kui oled edastanud oma soovid pulmakorraldajale. See aitab sul olla rahulikum ning kontrollida asju visuaalselt. Hoia see list organiseeritud.

Kingituste nimekirja peavad välismaa traditsioonide järgi küll pruutneitsid, kuid Eestis on kombed pisut teised. Hoia siiski endal kirjas, kes mida kinkis. Viisakas on pärast pulmi kingi tegijaid asjade eest tänada.

Selleks, et saaksid pulmapäeval nautida shampust ning sättimist, peaks tähtsad asjad olema tehtud enne suurt päeva. Pane kirja iga väiksemgi asi, mis peaks saama tehtud selleks, et saaksid kaaslasega altari ette astuda. Nii mõnigi asi võib tunduda varasemalt endale iseenesest mõistetav, kuid pulmadele eelneval ärevusel on teha oma töö ning nii võibki mõni oluline detail hoopis ununeda. Mis on vaja kaasa võtta? Kellele on vaja helistada? Pane kõik kirja!