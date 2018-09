Paljas Porgand: ka vägistajat ja terroristi tuleb mõista

Blogija Paljas Porgand postitas eile enda kodulehele postituse oma vaimsest teekonnast. Postitus jäi aga silma lugejatele tänu vastuolulisele teemale: kurjategijate mõistmine ja karma. Paljude arvates õigustab blogija jaoks spirituaalsed uskumused ja karma olemasolu vägivallatsejate tegusid.

Taimre kirjutas enda blogis:

«Mitte üks inimene siin maailmas pole paha või kuri. Me ei ole sündinud siia ilma tegema kurja. Küll aga on meil eelmisest elus karmavõlg ning eluõppetund, mis vajavad lahendamist. Ja seetõttu elame me kõik erinevas reaalsuses. Kui sa seda mõistad, siis mõistad ka, et igaüks meist annab siin elus parima… just nii hästi kui ta seda oskab. Ja kui sa õpid vaatama inimesi kaastundega ja neid tingimusteta armastama, siis oled ise üks tõeliselt õnnelik inimene. Selles valdkonnas on mu silmad avanud just Roomet, kes on mu elus nii lühikese aja jooksul mänginud uskumatut rolli. Välisest maailmast nii vankumatu inimene, kes on alati truu iseendale ning suudab kõiki inimesi tingimusteta armastada, ükskõik millega too hakkama pole saanud, miline ta välja ei näe või kuidas ta ka ei käitu. Meil kõigil siin maailmas on oma rada, mida käia.»

Kommentaariumis avaldas enda arvamust üks tema lugejatest, kes ei mõistnud blogija loogikat karma teemal. «Kui mõni laps või naine ära vägistatakse siis kuidas saab selle eest tänulik olla sellele inimesele kes seda tegi? Või kui mõni mõrtsukas tapab külmavereliselt sinu ema kellel lasi 24h veel piinelda jne.. Kas sa siis tõesti läheksid vanglasse teda vaatama ja kätt andma,et äitäh! Just sellist kogemust oligi mul vaja.. Minu meelest on see maailm kohati väärastunud ja sellest on raske aru saada… Ning ma leian,et alati ei saa kõigile inimestele tänulik olla,sest nad lihtsalt ei vääri seda.. Jah võib kyll andestada,sest minu hing väärib seda,et mitte selle valuga edasi elada aga tegelikult ju tean,et see inimene ei vääri seda, ning kõik mis sa elus teeb tuleb kuskilt tagasi.. ,» kirjutas Keiti.

Merilin Taimre vastas antud teema arendusele järgnevalt:

«Tere Keiti. Mõistan Sind. See oli ka minu esimene küsimus. AGA ma olen saanud sellele vastuse. Kui oled aru saanud, mida tähendab reaalselt tingimusteta armastus ja seda ka ühiskonna suhtes, siis saad aru, et me kõik oleme seda väärt. Ka vägistajad, mõrvarid, terroristid. Oleks liiga karm öelda, et nende tegude eest kannatanule saab olla tänulik. Kuid tuleb mõista, et see on niimoodi pidanud minema. Me kõik sünnime siia ilma karmavõlaga. Kes osutub kannatanuks, siis ehk eelmises elus oli tema kurjategija ja saab oma karmavõla tasutud? Kes osutub tapjaks või vägistajaks, siis on tema õppetund sellega edasi elada ja näha oma tegude tagajärgi ning sellest midagi õppida. Väga paljud kurjategijad leiavad enda jaoks pärast karistuse kandmist uue elu, kus tasuvad ühiskonnale kordades tagasi heategevusega või astudes spirituaalsesse maailma.»