10 moodust, kuidas oma sekselu täiustada

On sul seksuaalsusega seotud fantaasiaid või huve, mida tahaksid proovida, aga ei ole julgenud? Tee esmalt uurimustööd, kas see võiks olla midagi sinule ja seejärel räägi sellest oma partneriga.

Seks näitab tihtipeale ära, milline on suhe. Kui teie seksuaalelu on rahuldustpakkuv, on tõenäoliselt ka suhtega kõik hästi. Kui seks kannatab, proovige partneriga lähedusele rohkem tähelepanu pöörata. Parim viis selleks on näidata oma tänulikkust. Täna partnerit väikest asjade eest, näiteks nõude pesemise või prügi välja viimise eest.