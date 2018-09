Usu või ära usu: coca-cola positiivsed mõjud tervisele

Arstid ja teadlased on kindlaks teinud, et kui toidu seedimine on väga raske, võib parim leevendus olla klaas Coca-Colat, kirjutab BT Lifestyle.

Vaeveldes pärastlõunase energiapuuduse käes, võib lonks Coca-Colat olla just parim abivahend ärkamiseks. Küll aga tasub meeles pidada, et arstid soovitavad energiataseme tõstmiseks tarbida näiteks pähkleid või kodujuustu.

On palju inimesi, kes haaravad iiveldust tundes Coca-Cola järele. Teaduslikult ei ole tõestatud, et klaas gaasilist jooki kõhuhädasid leevendada aitaks, aga on kinnitatud, et joogist saadav suhkruhulk muudab enesetunde vähemalt ajutiselt paremaks.