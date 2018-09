Stress imikueas võib endaga kaasa tuua tõsise käitumishäire

Uue uuringu kohaselt võivad faktorid nagu kodune stress ja lapse vajadustega mittearvestamine põhjustada hilisemas elus aktiivsus- ja tähelepanuhäireid. Varem on seda käitumishäiret seostatud geneetika ja aju keemia tasakaalutusega.

Uuendatud versioon raamatust «Raising Boys» toob välja, et stress imikueas võib olla seotud hilisemate käitumuslike probleemidega. Suurbritannias diagnoositakse ühel poisil kahekümnest aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Enamik on diagnoosi saamisel vanuses 6–12 eluaastat.

Tüdrukud kannatavad samuti aktiivsus- ja tähelepanuhäirete all, kuid sümptomeid on tüdrukute puhul keerulisem märgata. Tüdrukutel avaldub see tihti mitte probleemide näol, vaid hoopis endasse tõmbumise ja unistamisena, kirjutab Independent.