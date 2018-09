Salajane mees, kes alati kuningannaga kaasa reisib

Selleks avalikkuse seas tundmatuks kuninganna saatjaks on torupillimängija, kelle ainus tööülesanne on äratada kuninganna igal hommikul torupilli saatel. Torupillimängija ametikoht on eksisteerinud juba 1843. aastast, jättes vahele vaid neli aastat teise maailmasõja ajal.

Kokku on sellel ametikohal töötanud vaid 15 inimest, kirjutab Hello. Lisaks äratamisele peab olema torupillimängija valmis mängima miliganes kuninglik kõrgus seda soovima peaks. Hetkel täidab seda ametikohta nn torupillijuht David Rodgers. Rodgers peab mängima pilli igal hommikul kell üheksa ning korraga 15 minutit kuninganna akna all. Sellise positsiooni lõi kuninganna Victoria kui avastas, et teisel kõrgusel on isiklik torupillimängija.