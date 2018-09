Kuus kehakeele märki, mis valetaja reedavad

Nende kehakeel on üle võlli

Kätega vehkimine ja suursugused žestid reedavad potentsiaalse valetaja. Veelgi põnevam on asjaolu, et tõtt rääkivad inimesed teevad žeste pisut enne rääkima hakkamist, valetajad pärast jutu rääkimist.

See ei pruugi olla vettpidav märk, kuid valetavad inimesed tihtilugu hoiavad enda käsi nii, et nende peopesad on vestluspartneri eest peidus.