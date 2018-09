Psühholoog Kätlin Konstabel: kokku-lahku-kokku-lahku paarisuhe ohustab vaimset tervist

Kokku-lahku-kokku-lahku muster on iseenesest lihtne. Konfliktide, suhtega rahulolematuse, petmise või partneri mingite isikuomaduste tõttu minnakse lahku, sest pole osatud või tahetudki suhet paremaks saada. Vahel on lahkumineku taga ka ühe poole hirm olla keerulisemaks muutunud suhtes haavatav ja abitu – kergem on uks kinni lüüa ja suhtest välja astuda. Teine inimene võib olla küll jätkuvalt väga meeldiv, hoolivus ja armastus pole kuskile kadunud, aga omavahelise läbisaamine lihtsalt teeb haiget. Tihti jääb sellise lahkumineku korral ikkagi selgesõnaline suhet lõpetav otsus ja vestlus tegemata ning püsib ebamäärasus, kuigi paarina enam ei suhelda. Vahel mõeldaksegi, et eks tuttavatena võib ju läbi saada. Siis ollakse mõnda aega kas päriselt eraldi või üritab üks pool kuidagi ääri-veeri suhtlema asuda – mis polegi keeruline, kui muul moel tutvus jätkub. Olles üksteisest eemal olnud, konfliktide ja lahkumineku valu (ja teinekord isegi vägivallamälestus) on tuhmuda saanud, tundub vestlus endise kallimaga tihti täitsa tore. Ja nii võibki tekkida soov uuesti paarina katsetada. Võibolla on seal taga siiani püsivad soojad tunded, ekspartneri mingid väga sümpaatsed omadused või südamepõhjas olev uskumus, et eks on ikkagi see õige. Võibolla tuntakse end üksildasena ja mõeldakse, et uute inimestega suhet luues tuleb tutvumise faasis kõik harjumisega seotud raskused uuesti läbi elada – ja kindlust, et see suhe siis pidama jääb, pole mingit. Vahel on üks või mõlemad pooled peale lahkuminekut kahetsenud, et liiga tulipäiselt ja mõtlematult sai selline otsus tehtud. Nii saadaksegi uuesti kokku, proovitakse uuesti paarina jätkata – lihtsalt lootuses, et ehk nüüd läheb paremini, mõlemad on ajaga targemaks saanud. Enamasti pole see muidugi tõsi, samad probleemid on ees ootamas.