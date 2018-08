Me läheme Hispaaniasse elama!

Ka meie, nagu enamik eestlasi, oleme unistanud soojemas kohas elamisest. Taas – ja eriti teravalt – kerkis see teema päevakorda aasta eest, kui meie pere täienes veel ühe liikme võrra. Iga ema teab, et väikelaps Eesti kliimas tähendab lõputut nohu-köha rallit ja talvekombekaid. Lahendus: me hakkame kliimapagulasteks! Vähemalt üheks aastaks.

Kõik küsivad, miks just Marbellasse. See on siiski loogiline valik: Marbella asub Hispaania lõunarannikul Costa del Solis, mis on Euroopa kõige soojem ja päikesepaistelisem piirkond. Isegi talvel ei lange temperatuur alla kümne plusskraadi ja päike paistab üle 300 päeva aastas. Oleme sealkandis mitu korda käinud ja kujutame ette, kus ja kuidas seal elada võiks. Hispaania (toidu)kultuur on sümpaatne, inimesed lastesõbralikud ja keel mitte ülearu keeruline. Kuigi eestlasi elab Marbellas palju ja mõne toreda perega oleme ka tuttavaks saanud, mingit tugivõrgustikku meil siiski ees pole.