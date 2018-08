Justin Petrone kolumn: Praha kevad

Ma teadsin, et minu isa võeti USA sõjaväkke 15. novembril 1966, ja see kuupäev on tal seniajani meeles. Olen kuulnud tolle aja kohta palju lugusid, mis peamiselt keerlevad ümber mure, mida isa ja tema eakaaslased tundsid väljavaatest, et nad saadetakse sõdima Vietnami džunglisse. Mõned neelasid mürki, et koju pääseda, mõned vigastasid ennast sel moel, et neid ei peetud enam teenistuskõlblikuks. Minu isale langes osaks õnn: ta saadeti kohta, mida toona nimetati Lääne-Saksamaaks. Isa oli väljaõppe ajal asunud õppima radistiametit ja eelmine radistide sats oli just saadetud Kagu-Aasiasse.