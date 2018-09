Seitse suurimat viga, millega kartulipuder ära rikutakse

Valed kartulid

Kartulisordid võivad olla väga erinevad ja mõni neist pudruks hästi ei sobi. Kõige kohevama, mahedama ja maitseküllasema pudru saad kõrge tärklisesisaldusega kartulitest, mis on kollakat tooni. Vahajat kartulit (näiteks punaseid ja valgeid kartulisorte) tuleb rohkem tampida, et pudrutekstuur kreemjaks muutuks. Samas on liiga pikal tampimisel oht, et puder jääb «liimjas».

Mage vesi

Kui kartulid keevad, siis tärklisegraanulid paisuvad ja imavad endasse keeduvett. Kui oled vette lisanud soola, siis ka seda. Kui lisad keeduvette soola juba varakult, pead kokkuvõttes panema vähem soola, kui peaks panema putru alles lõpus maitsestades.

FOTO: Germano Poli / PantherMedia / Scanpix

Kartulite lisamine juba keevasse vette

Kartulid ei ole makaronid, pane need tulele külma veega. Kata kartulid potis külma veega, lisa soola ja aja vesi tasasel tulel keema. Kui kartulid panna otse kuuma vette, küpsevad need ebaühtlaselt – välimine kiht hakkab juba lagunema, kuid seest on kartul toores.

Ebapiisav kurnamine

Pärast keetmist kurna keeduvesi ära, muidu jääb puder liiga vesine. Kui soovid, kurna ära kogu vesi ja tõsta keedukartulid korraks tagasi tulele, et neid enne tampimist natuke kuivatada.

Külm või ja piim

Tõsta või ja piim juba aegsasti toatemperatuurile soojenema. Enne kuumade kartulite hulka lisamist peaks või olema pehme ja piim leige. Nii segunevad need kartulitega paremini, annavad head maitset ja ei jahuta putru maha.

FOTO: Yvonne Bogdanski / PantherMedia / Scanpix

Ületampimine

Paisunud tärklisegraanulid on õrnad. Kui neid liiga agaralt ja kaua tampida (või veel hullem – putru köögikombainis teha), läheb pudru tekstuur ebameeldivalt liimjaks. Kohtle oma kartuleid võimalikult hellalt ning preemiaks saad õhulise ja kerge kartulipudru, mida kõik sööjad kiidavad.

Seisnud keedukartulid

Kui mõtled, et teed oma elu kergemaks ja keedad kartulid enne pudrutegemist varem valmis, siis oled eksiteel. Ära jäta keedukartuleid pikalt seisma, sest see rikub nende maitset. Kui sul on tingimata vaja pudrutegemist edasi lükata ja tahad kartulid varem valmis keeta, siis hoia neid kaanega kaetud kuumakindlas nõus, millel on väike tuli all. Seda saab siiski teha vaid maksimaalselt kaks tundi. Juba mahajahtunud eelmise päeva keedukartulitest head putru ei saa.