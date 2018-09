Pärnumaa maitsete retseptisoovitused: räimeremulaad ja krõbe kiisk

Pärnumaa maitsete aasta on täies hoos ja sellega seoses on septembrikuus ees ootamas palju põnevaid üritusi. Et Pärnumaa maitsetest oleks võimalik osa saada ka oma koduköögis, jagab Maablogi äärmiselt populaarseks saanud retsepte, mille esmaesitlus toimus maikuus Pärnumaa maitsete aasta avamisel.