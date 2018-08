Kogu tõde jalafetišist

Jalafetiš tähendab, et jalgadele omistatakse nii suur seksuaalne tähendus, et ainuüksi neist võivad saada erutuse objektid.

Jalafetiš võib esineda mitmel moel. «Osade inimeste jaoks peavad jalad seksuaalse rahulduse kogemiseks kindlasti tähelepanu keskpunktis olema. Vastasel juhul ei ole nad vahekorrast üldse huvitatudki,» räägib Jumalanna Aviva, kes on New Yorgis tegutsev dominant.

Võib juhtuda, et kui käid kohtamas inimesega, kellel on jalafetiš, on tulevikus oodata lihtsalt palju jalamassaaže. Tavaliselt pööravad need inimesed keskmisest rohkem tähelepanu ka kaunile pediküürile.