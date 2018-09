SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: ees on põnevad ajad ja ootamatud olukorrad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Oled uudishimulik ja suhtlusaldis. Võtad julgelt sõna, põnevad mõttevahetused on kerged tekkima. Kas või juhusliku möödakäijaga viisakuste vahetamine võib viia lõbusa ja inforikka vestluseni. Kui abi vajad, tasub sellest lihtsalt inimestega rääkida – juba tõttabki keegi sind lahkesti abistama.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Ilmselt on sul käed-jalad tööd täis. Suudad ka igapäevategemistest rõõmu leida ning tegutsed reipalt ja heatujuliselt. Suhtlust kolleegide või koostööpartneriga alusta avala naeratusega, vaata neile lahkel pilgul silma! Nähes sinu koostöövalmidust, on nemadki vastutulelikud ja heasoovlikud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Uute olukordadega on lihtne kohaneda, saad eri inimestega kiiresti jutule. Küllap kuuled nii mõndagi huvitavat ning õpid palju. Info liigub pigem seltskondlikel üritustel ja isiklike vestluste käigus, mitte niivõrd ametlikke kanaleid pidi. Kaksikutest koolilastele on õppeaasta algus iseäranis soodne ja põnev.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Rahaasjad võivad vägagi hästi edeneda. Sul ei ole mõtet punnitada üksinda ja ainult iseenese tarkusest lähtuvalt – edu võti peitub koostöös! Oskus abi küsida on kulda väärt. Kui sulle tundub, et abipalvega kellegi poole pöörduda on raske, siis võta end kokku ja arenda seda oskust!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Elu lõbusam pool köidab sind märksa enam kui raskete probleemidega maadlemine. Jõudu nõudvad ülesanded lükkad võimaluse korral tulevikku ning tegeled asjadega, mis sulle rõõmu pakuvad. Võimalik, et lähed kelleltki tööasjus midagi küsima, sellest aga kujuneb välja tundidepikkune meeleolukas vestlus isiklikel teemadel.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul on lihtne hommikuti vara ärgata ja töösse sukelduda. Raha teenimine motiveerib sind tegutsema. Äriasjad võivad sujuda sulle soodsas suunas. Selleks, et praegu edukas olla, tasub tuletada meelde varasemaid edusamme, aga ka möödalaskmisi. Mineviku kogemustest on väga palju kasu.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Ilmselt on tempo üsna kiire, on palju nii üritusi kui ka suhtlemist eri inimestega. Eelistad sõprade seltskonnas lõbusalt aega veeta, ent kindlasti ei tasuks ka töiseid koosolekuid edasi lükata. Arutelude käigus võib tekkida nii mõnigi edasiviiv ja tulutoov idee, mis on elluviimist väärt.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tööasjad edenevad ladusalt eelkõige tänu sellele, et sulle vajalikku infot on kerge hankida. Kaasinimesed on vastutulelikud ja vastavad su küsimustele kiiresti, ka võid midagi olulist teada saada juhuslikke kanaleid pidi. Igas olukorras tasub silmad ja kõrvad lahti hoida! Aeg on hea läbirääkimiste pidamiseks.

Ambur

22. november – 21. detsember

Paigal püsida sa ei malda. Tunned end hästi siis, kui su ümber keeb elu vaheldusrikkalt. Väljasõitude ja lühireiside ettevõtmiseks on nädal suurepärane. Tavapärasest keskkonnast eemal olles oled avatud ja õpid mõndagi uut. Ka tekivad kergesti uued tutvused, lootust on kohata meeldivaid vastassoo esindajaid.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui kõnnid ringi murelikul ilmel ja endassetõmbunult, on asjaajamine küllaltki raske. Tasub rõhku panna viisakale ja avatud suhtlusele – just see on aluseks edukale tegevusele. Kui oled meeldiv ja seltsiv, võib ärinädal vägagi soodsaks kujuneda. Võimalusi on, jätkugu sul tahtmist need ära kasutada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võimalik, et sul tuleb nüüd koolitusel osaleda või õpinguid alustada, ehk sõidad selleks teise linna. Võtad uut infot kergesti vastu ja kohaned kiiresti sulle uudsete olukordadega. Kohtumisi võib olla isikutega, kellel on sinust väga erinev taust. Ehk tuleb kokku puutuda ja asju ajada välismaalastega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts