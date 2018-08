Viis soovitust lapsevanemale uueks kooliaastaks

1. Leia aega, et lapse jaoks kohal olla ja last päriselt kuulata. Arenda enda kuulamisoskusi ja õpeta oma eeskujuga ka lapsele, kuidas kuulata keskendunult, huvitatult, toetavalt, asjatute vahele segamisteta. Eriti siis, kui laps tuleb ise sinuga rääkima. Kui laps ise rääkima ei tule, võib abi olla sellest, kui küsimuse «kuidas sul koolis läks» asemel küsida huvitavamaid küsimusi.

2. Aita lapsel millestki vaimustuda ja saada selles väga heaks. Laiapõhjaline kooliharidus on oluline ja laps peab õppima end motiveerima ka tegevusteks, mis esialgu igavad tunduvad. Kuid entusiasmi ja rõõmu harjal on oluliselt lihtsam targaks ja osavaks saada kui end vastumeelselt sundides. Seega märka, mis su last vaimustab ja mille suhtes ta entusiastlik on – olgu see siis mõni teema koolis või miski, mida ta vabal ajal teeb. Innusta last selle huvi pinnalt ise edasi uurima ja õppima. Kui lapsel on huvi millegi vastu, mis sinule huvi ei paku, siis püüa ka endas seda huvi tekitada, et lapse maailma paremini mõista. Ja aita lapsel saada loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Näiteks kui lapse lemmiktegevuseks on arvutimängud, siis püüa mõista, mis teda selles köidab ja milliseid oskusi ta selle käigus arendab. Samal ajal vaata, kas ehk on võimalik suunata teda lisaks mängimisele ka näiteks ise arvutimängude loomist õppima või mõtisklema selle üle, kuidas saaks näiteks kooliharidust mängustamise kaudu paremaks muuta.

3. Ära väldi «tabuteemasid» ega lükka nendest rääkimist edasi teismeeani. Mida varasemalt ja avatumalt saab laps sinuga rääkida sellistest teemadest nagu alkohol, narkootikumid ja seksuaalsus, seda väiksem on oht, et ta hakkab tarbima uimasteid või kahjustab ennast või teisi ebaturvalise seksuaalkäitumisega.

4. Õpeta lapsele endast ja teistest hoolimist läbi isikliku eeskuju. Kui sa teed vea, siis kas andestad endale või jäädki end süüdistama? Kui keegi teine kohtleb sind halvasti, siis kas astud enda eest rahulikult ja selgelt välja? Kas halvustad lapse kuuldes teisi inimesi ja räägid neid taga, või näitad, kuidas keerulisi olukordi ausalt ja hoolivalt lahendada? Kui su lapse klassis on mõni laps, kes on teistsugune või käitub halvasti, siis kas püüad koostöös õpetaja ja teiste lapsevanematega teda mõista ja abistada, või algatad allkirjade kogumise, et temast vabaneda? Laps õpib sind vaadates ja sinuga koos. Näita eeskuju. Märka, kui su lapsel on mure – näiteks, kui on oht, et teda kiusatakse – ja erguta last märkama ja sekkuma, kui abi vajab mõni teine lapsi. Kui enda abist ei piisa, helistage või kirjutage koos lasteabitelefonile 116111.