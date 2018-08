Vormis või vormist väljas?

Kunagi kandsime kõik üle riigi ühtset vormi. Keegi seda ülemäära ei armastanud, nii et pea iga ärksam sikerdas midagi omasoodu, disainis ringi või dekoreeris, et ahistavast ikkest kõrvale hiilida. Vabanemise tuules lõdvenesid ka vormireeglid, kuni kadusid hoopis. Nüüdseks on aga paljud koolid taas otsustanud õpilased vormirõivasse riietada. Erinevalt ammustest aegadest on see igal koolil oma näoga, kannab tuttavat sümboolikat ja värvigammat ning aitab luua õpilaste vahele midagi väga olulist – nimelt võrdsust, solidaarsust ja ühtse meeskonna tunnet.

Teeb elu lihtsamaks

Kooliaasta algus on alati paras peavalu nii lapsele kui ka tema vanematele. Oluline pole see, mitmendasse klassi minek – suvega on kooliskäija kõigist riietest vupsti välja kasvanud. Milline riietus siis õigupoolest kooli sobib? Kindel valem kõlab nii: vali rahulik gamma, väldi logosid ja kaunistusi, hoia väärikat joont. Parimas seisus on nende koolide lapsed, kus kehtestatud vormirõivad. Miks? Sest sinu eest on suurem osa tööd juba ära tehtud – mugavad asjad valitud, värvid kokku sobitatud ja tervik toimima pandud, sina ole vaid mees ja kanna mõnuga!

«Vorm on üle Eestis laialt levinud, meil on suhted enam kui saja kooliga,» ütleb ühe enim kasutatud koolivormipartneri Norrisoni juht ja omanik Kalev Lember. «Disainime rõivad koostöös kooliga, vorm on kooli värvides ja kannab kooli sümboolikat.» Vormi kandmise tavad on kooliti erinevad – mõnes kohas oodatakse õpilaselt, et ta paneks selle selga täies mahus, teisal piisab mõnest elemendist ja kokkulepitud tavade austamisest.