Ole hoiatatud: see on abiellumiseks kõige halvem kuupäev

Melbourne'i ülikooli teadlased leidis, et 14. veebruaril ehk valentinipäeval abiellu astumine võib tähendada halbu uudiseid. Teadlased analüüsisid üle miljoni abiellunud paari suhet ning leidsid, et just valentinipäeval sõlmitud abielud pikalt ei kesta.