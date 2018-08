Retseptisoovitus: spinati-seene wontonid

Sügis on vaikselt kätte jõudmas ja üks kõige parem asi, mis selle aastaaja juures on, on metsas käimine. Lihtsalt niisama jalutamine muidugi ka, aga kui jalutamisele boonuseks veel mõni seen (või mõnisada seent) korvi rändab, siis on ju eriti tore, kirjutab toidublogija Kadri Raig.