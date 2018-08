Suvelõpu sumin seentega

Kose kogemus igatahes näitab, et sedamööda, kuidas Eesti inimesed mööda maailma rohkem ringi rändavad, on ka nende meel muutunud avatumaks ja maitse nõudlikumaks ning järjest rohkem otsitakse uusi maitseelamusi ka argipäevatoidus. Näitena toob ta nende enda söögikoha, kus idamaine kikerhernestega pajaroog on sööjate hulgas üks popimaid. Ka hummustel on aina suurem minek. Nende maitseread üha täienevad, erinevalt Caesari kastmest, mis on firmaklassika ega muutu. See on püsinud poeriiuleil juba üle kümne aasta, sellest ajast, kui firma alustas. Just Caesari kastmest Gurmeeklubi tegelikult välja kasvaski: inimesed tahtsid restoranist seda kastet tihti kaasa osta, nii see tasahilju omaette äriks paisus.