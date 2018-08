13 kuulsat naist, kes on biseksuaalsed

Janelle Monáe. FOTO: Anthony Behar/Sipa USA/ Scanpix

Janelle Monáe

Laulja Janelle Monáe ütles selle aasta alguses ajakirjale Rolling Stone intervjuud andes, et pidas end varem biseksuaalseks, aga kui uuris lähemalt panseksuaalsuse kohta, sai aru, et see kehtib ka tema kohta. Lisaks tunnistas ta, et oma seksuaalsuse kohta uurimine ja õppimine on tal aidanud ka avalikkuse ees välja tulla. Üldiselt peab ta aga ennast lihtsalt vabaks inimeseks.

Azealia Banks. FOTO: Chris Pizzello / AP/ Scanpix

Azealia Banks

Räppar ja näitleja Azealia Banks ei ole kunagi varjanud, et on biseksuaalne. 2012. aastal ütles ta seda ka ajakirjale Rolling Stone. «Aga ma ei taha olla see tüdruk, kes ütleb, et kõik geid tingimata omavahel läbi käivad. Vahel ütleb keegi, et «Oh, mu sõber on ka gei!» ja ma vastan: «No ja mis siis?».»

Cynthia Nixon. FOTO: Eduardo Munoz / Reuters/Scanpix

Cynthia Nixon

Endine «Seksi ja linna» staar Cynthia Nixon on nüüd võtnud suuna poliitikasse. 2012. aastal ütles ta väljaandele The Daily Beast, et tema seksuaalne orientatsioon ei ole tegelikult aja jooksul muutnud ja ta on kogu aeg biseksuaalne olnud. «Ma olin kogu elu olnud vaid meestega ja ei olnud kunagi naisesse armunud olnud,» nentis ta. «Aga kui see üks kord juhtus, siis ei tundunud see üldse kummaline. Ma olen lihtsalt naine, kes armastab teist naist.»

Kesha. FOTO: Frederic J. Brown / AFP / Scanpix

Kesha Rose Sebert

Laulja Kesha ütles 2013. aastal väljaandele Seventeen intervjuud andes, et ta ei armasta ainult mehi, vadi armastab inimesi. «Asi ei ole soos. See on hinges, mis kiirgab välja teisest inimesest, kellega sa koos oled.»

Megan Fox. FOTO: Young Ho / Lee Young Ho/Sipa USA

Megan Fox

Näitleja MEgan Fox avaldas 2011. aastal Esquire’ile intervjuud andes arvamust, et inimesed sünnivad biseksuaalsetena ja teevad alles hiljem ühiskonna survel alateadliku valiku. «Ma ei kahtle hetkekski selles, et olen biseksuaalne,» sõnas ta.

Rita Ora. FOTO: Andrew Kelly / Reuters / Scanpix

Rita Ora

Laulja ja näitleja Rita Ora avaldas tänavu koostöös teiste kuulsate lauljannadega laulu «Girls», mille eest ta sai palju kriitikat, et jätab biseksuaalsusest vale mulje. Seetõttu avaldas ta Twitteris, et rääkis tegelikult siiralt oma lugu ja jagas reaalseid kogemusi. «Mul on olnud elu jooksul romantilisi suhteid nii meeste kui naistega ja see on minu isiklik teekond,» tunnistas ta.

Amber Heard. FOTO: FGLOS / AXELLE/BAUER-GRIFFIN/MEGA/ Scanpix

Amber Heard

Kuigi näitleja Amber Heard ütles hiljuti, et tema pole kunagi kapis olnudki, ei teadnud avalikkus tema seksuaalsest sättumusest enne, kui ta 2010. aastal oma toonase sõbratari Tasya van Ree punase vaiba üritusele kaasa võttis. «Alati kui keegi kommenteerib minu kapist välja tulekut, siis ütlen ikka, et see on naljakas, sest ma ei ole kunagi peidus olnudki,» ütles ta märtsis Pride & Prejudice tippkohtumisel kõnet pidades. «Osalt ilmselt seetõttu, et ma olen väga kangekaelne ja osalt ka seetõttu, et ma ei ole kunagi tundnud, et see oleks vale.»