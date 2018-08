Märgid, et sa ei tohiks oma partneriga abielluda

Alguses võib tunduda, et suures õnnes armastavad sinu partnerit ka kõik sinu sõbrad. Aja möödudes hakkavad praod sõprade ja kaaslase vahel paistma. See ei ole kuigi hea moodus enda elu mööda saata, kahe poole vahel rahu sobitades. Kuigi suhe on kahe inimese vaheline liit, tasub korraks tagasi astuda ning vaadata, mida teised näevad.