Mida naised tegelikult tahavad?

Keemia

Pere- ja abieluterapeut Amy McMahan ütleb, et keemia on suhtes olulisel kohal ja pole põhjust ennast üleliia halvasti tunda, kui naine teatab, et ta ei tundnud teievahelist keemiat. «Naised kipuvad omaette analüüsima, kas inimesega on huvitav rääkida, kas on tunda sidet. Need on olulised küsimused, mis on aluseks tugeva suhte loomisel,» sõnab terapeut.

Haavatavus

On raske luua suhet mehega, kes on väga kinnine. Meeste jaoks on oma haavatavuse näitamine küll keeruline, aga naistele saadab see signaali, et mees on suhte nimel valmis pingutama ja oma südame avama.



Stabiilsus

Stabiilsus on suhte loomisel väga oluline. Naiste jaoks on tähtis nii emotsionaalne stabiilsus kui ka majanduslik kindlustatus. Partneri puhul muutub oluliseks ka teadmine, et saad inimest usaldada ja näed temaga ühist tulevikku.



Võrdsus

Tänapäeval räägitakse väga palju meeste ja naiste võrdsusest ja see on oluline tingimus ka paarisuhtes. Naised tahavad, et mehed kohtleksid neid ka suhtes kui võrdseid.



Teadlikkus

Teist inimest ei ole võimalik muuta, küll aga saab oma partnerit positiivselt mõjutada. Suhteekspert John M. Gottmani poolt läbi viidud uuring näitas, et õnnelikumad on need suhted, kus mehed on andnud naistele võimaluse ennast suunata. Selline meeste käitumine annab naistele signaali, et mehed arvestavad oma partneri tunnete ja vajadustega.



Emotsionaalne kohalolek

Emotsionaalne kohalolek tähendab, et partnerid kuulavad üksteist ja panevad tähele, mida teine pool räägib. Oluline on ka teineteise sõnumitele ja kõnedele võimalikult kiire vastamine.



Uudishimulikkus

Intervjueerimine ei meeldi suhtes kelllelegi, aga on oluline olla oma kaaslase suhtes uudishimulik. Küsi ja proovi mõista, miks ta kannab selliseid riideid või miks teda huvitavad sellised teemad.



Turvatunne

Abielunõustaja Harville Hendrix kinnitab, et turvatunne on naiste jaoks üks olulisemaid asju, mida partnerites otsitakse. Naised tahavad olla kellegagi, kes tekitab turvatunnet ja kelle juuresolekul tuntakse ennast hästi ja kaitstult.



Aktsepteerimine

Naised otsivad mehi, kes ei püüa neid muuta. Kui mees ilma põhjuseta kritiseerib või ütleb naisele, et ta ei sobi sellisena nagu ta on, ei ole ta õige mees.



Enesekindlus

Naistele meeldivad mehed, kes julgevad öelda ja küsida, mida nad tahavad. «See on üks olulisemaid asju, mis aitab suhtel areneda,» ütleb terapeut Hunt. On palju mehi, kes ei suuda seda teha, kuid õnnelikes suhetes olevad paarid ütlevad üksteisele, mida nad vajavad ja arvestavad teineteisega.