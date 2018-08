Milaano on vallutanud vanaemadest sotsiaalmeedia staarid

Fotograafi sõnul armus ta tänaval jalutavatesse vanadesse naistesse, kes moekates riietes elu nautisid. Sõna «sciura» tähendav Milaano slängis rikast ja moekat vanemat naist, kirjutab DailyMail. Kuigi pildid näevad välja nagu ajakirjast välja võetud, on need tehtud fotograafi telefoniga. Angelo on jätnud enda täisnime saladuseks, et hoida põhiline tähelepanu piltidel ja kontol.