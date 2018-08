Kuus põhjust, miks just sügisel on hea kaalust alla võtta

Jahe ilm on jooksmiseks suurepärane

Tänavu oli erakordselt palav suvi ja pole ime, kui sa ei saanud korralikult õues sporti teha. Nüüd on õhk karge ja jahe, liikumiseks justkui loodud. Jookse, rulluisuta, sõida rattaga, jaluta või matka, tee kepikõndi. Vali omale meelepärane liikumisviis ja naudi mõnusat sügisilma.

Sügisannid on tervislikud

Isegi kui sul pole oma aeda, kust saada õunu, kõrvitsat, kapsast ja teisi kodumaiseid supervilju, on need ka poes ja turul soodsama hinnaga müügil. Hooajaline toit on maitsev, toitainerikas ja kergesti omastatav. Tükelda õunu salatisse, pista kõrvitsat smuutisse ja tee kaalikast püreesuppi.

Rutiini on lihtsam sulanduda

Suvi on vaba ja vallatu ning paljud asjad ei käi plaanimööda. Sügisel surutakse tegemised paratamatult graafikusse, et minna tagasi töö- ja koolilainele. See annab ka kaalulangetajale hea võimaluse tervislikest harjumustest paremini kinni pidada, sest paljudes spordiklubides ilmuvad uued trennigraafikud ja võimalusi enda jaoks huvitav trenn leida on palju rohkem. Rutiin on harjumuse tekitamiseks väga oluline ja sellest tasub maksimaalselt kasu lõigata. Kui oled omale esmapäeva õhtuks trenni kirja pannud, siis mine lihtsalt kohale ja tee see ära. Mõne aja pärast ei kujuta sa oma esmaspäevi teismoodi ettegi.

Tervislik elustiil on nakkav

Paljudel on harjumus suvel rohkem lahjat alkoholi juua, mis teatavasti vöökohale hästi ei mõju. Grillipeod on nüüd läbi ja #septembriseijoo. Söö jahedal ajal šašlõki asemel sooja suppi ja jäta alkohol erilisteks puhkudeks.

Rahvaspordivõistlused kutsuvad osa võtma

Sügisel on mitmesuguseid võistlusi, millest saavad osa võtta ka kõige aeglasemad ja nõrgemad. Tee koos sõpradega trenni ja pane oma nimi võistlusele kirja, ühine eesmärk motiveerib liikuma ja annab tubli doosi positiivseid emotsioone.

Spordiklubid ei ole veel ülerahvastatud