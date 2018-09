Koolialguse varjatud ohud

Kui suvi käes, kaob Ott pikkadeks päevadeks õue. Iga päev kohtutakse sõpradega jalkastaadionil ja mängitakse oma lõbuks hilisõhtuni. Maal vanaema juures saab marakratid tuppa üksnes sööma ja õhtul magama. Sest väljas on ronimispuud ja onnid ja miljon muud avastamisväärset asja.

Noorhärra on õhtul tuppa naastes alatihti must nagu korstnapühkija, sest staadioni kummipuru määrib ning ega muda ja muld mänguhoogu sattunud kodanikku samuti puhtana ei tagasta. Kuid sel poisil veab hullupööra – iga laps tänapäeval nii palju liikuda ei saa ning sügisel muutuvad need võimalused veelgi ahtamaks.

Siin pole mahti laisalt mõelda, et küll oleks tore veidi sporti võsukese ellu tekitada, aga… Lükake parem kohe asjad liikuma. Kui soovite, et te kõrval kasvaks erksa meele, korras närvikava ja hea tervisega väike sell, on lapsel vaja rohkelt nii füüsilist koormust kui ka värsket õhku.

Sõpradega koos kooli minek on parim osa päevast, vahet pole kas tõuksiga või jala! Säde ja Oti sõnul on kooli sisehoovis suur tõukerattahunnik, nii populaarne on noorte hulgas see liiklusvahend. FOTO: Markus Muide

Lapsed istuvad koolis viis kuni seitse tundi. Jah, mõnes koolis on õppetunde õues, kõigil on kehaline kasvatus. Kuid ärge olge nii sinisilmsed, et uskuda, nagu sellest piisaks. Mõelge, mis täidab väikese silmatera elu üheksa kuu jooksul aastast, mil ta usinasti tarkust omandab? Istub koolis, istub kodus – kuidas sa muidu kodutööd tehtud saad? Kui lisada veel istumine autos kooli-kodu teekonnal ja vaba aja veetmine istuvas asendis, saabki sellest pisikesest kodanikust tulevikus vaid üks vedel ja põdur nähtus.

Võib ka mõelda, et kiiret pole, küll jõuab elus edaspidigi trenni teha. Nii see paraku pole. Kogu füüsiline vundament laotakse kasvueas – lihtsustatult paneb kooliaeg paika nii lapse võhma, jõu, kiiruse, koordinatsiooni kui ka selle, kas ja kui palju tal tulevikus kaaluprobleemidega rinda pista tuleb. See pole koht, kus käed rüpes istuda.

Aga mis siis aitaks? Ideaalis võiks vähemalt üks lapse harrastustest väljaspool koolitunde tähendada füüsilist koormust. Kuid ka sellest ei pruugi piisata – liikuda on vaja kogu aeg, iga päev, mitu korda päevas ning ideaalis võiks see toimuda värskes õhus.

Mul endal on kolm last: Ott, Säde ja Õnne. Kohati olen ilmselt maailma kõige tüütum ema, sest tahan ise iga päev väljas ringi rahmeldada ning lohistan lapsed ka kaasa. Ja vähe sellest – kõik tubased ebavajalikud erilõbud on meie majas spordiga kokku haagitud. Ekraaniaeg tuleb siis, kui liikumisaeg on täis, ehk et paar tundi rattasõitu või õuemänge toob kaasa paarkümmend minutit arvutis. Teistpidi asi ei toimi. Õnneks lapsed ei mässa, sest kes juba liikumisrõõmu maitse suhu saab, teeb seda edaspidi hea meelega. Ainult ekraani ette hangunud uimase põnni käimasaamine võib alguses tiba raske olla, kuid sealgi aitab järjepidevus.

Kooliteed planeerides tasub eelistada laiemaid kõnniteesid, kus turvalisem liigelda. Tomi rallitab rulaga "Kalamaja promenaadil" Soo tänaval. FOTO: Markus Muide

Koolitee on pääsetee