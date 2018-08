Mis on makrotoitained ja kuidas neid lugeda?

Makrotoitained – valgud, rasvad ja süsivesikud on ühed peamised toitained meie laual, mis varustavad keha energiaga ja toetavad organismi toimimisprotsesse.

Tihti on kuulda, et oma toitumist jälgivad inimesed loevad makrotoitaineid. See tähendab, et kalorite jälgimise asemel on neil välja arvutatud kindel makrotoitainete hulk, mille tarbimist päeva jooksul silmas pidada.

Makrotoitainete jälgimine on abiks toitumiskavast kinni pidamisel ja tervisliku tasakaalu säilitamisel. Väga levinud on see näiteks sportlaste puhul, samuti jälgitakse hoolega makrotoitaineid kriitilistest haigustest paranemise korral ja näiteks ka diabeedi puhul, kirjutab Redbook Magazine.

Makrotoitainete lugemine on iga inimese puhul individuaalne, sest siin mängivad rolli geneetika, tervislik seisund ja kehaline aktiivsus. Kui tahad makrotoitainete lugemisega algust teha, on kõige parem pöörduda toitumisspetsialisti poole, et just sulle sobivad kogused välja selgitada.

Keskmiselt aga tulevad inimeste kalorid 40-50 protsendi ulatuses süsivesikutest, 15-20 protsendi ulatuses valkudest ja 30-35 protsendi ulatuses rasvast.