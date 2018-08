Viieaastane juuksemodell on Instagramis pööraselt populaarsust kogumas

Väike Mia on kogunud palju fänne, sest tal on väga ilusad rohelised silmad ja särav naeratus. Tema välimuse teevad aga veelgi erilisemaks väga paksud juuksed, mille Iisraeli stilist Sagi Dahari pildistamiste jaoks nii kaunilt sättis, et see lapsukese üleöö kuulsaks tegi.

Tippstilist Dahari sõnul on Miaga väga lihtne koostööd teha, sest ei virise ega vaidle, istub kannatlikult ja naeratab kõigile. Dahari on lapsmodellist nii suures vaimustuses, et kutsub teda Printsess Miaks, edastab Daily Mail.

Nagu kuulsaks saanud lapsmodellide puhul ikka, on ka Mia fännide kõrval neid, kes ei pea õigeks, et nii väike laps sellist tähelepanu saab. Näiteks on Mia fotode all kommenteeritud, et ta on pedofiilidele kandikul ette kantud ning lapsevanemad avaldavad arvamust, et väikeseid lapsi ei tohiks niimoodi üles lüüa.