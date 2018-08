Naine küsib: kuidas meest pornost võõrutada?

«Olen tähele pannud, et see on meie seksuaalelu muutnud natuke külmemaks, ta olekski nagu mees sealt pornofilmidest, intiimne lähedus ja side on kadunud. Tahakski teada, kas mehed võivad kaotada reaalsustaju porno ja reaalse seksi vahel? Kuna teda erutab ainult see, mis ta seal pornofilmides näinud on.

Kas oleks midagi, mida saaksin ette võtta, et ta pornost täielikku sõltuvusse ei jääks ning ei hakkakski seda minule eelistama? Seksiisu on tal muidu olemas, kuid seda siis, kui ta ei ole eelnevalt pornot vaadanud. Ise ta ei ole nõus sellest minuga rääkima, tunneb end ilmselt liiga ebamugavalt. Aga kas oleks midagi, mida saaksin teha, et teda n-ö võõrutada pidevast porno vaatamisest ja eneserahuldamisest või ongi see tal lihtsalt mõtlemises kinni?»

Vastab psühholoogiline nõustaja, Gordoni Perekooli koolitaja Õnne Aas-Udam:

«Kirjutate, et teie mees vaatab kodus olles iga päev ja kogu oma vaba vaba aja pornot. Nimetate, et üldiselt see teid ei häiri - kuid seks on muutunud külmemaks ja intiimne lähedus ja side on teie vahel kadunud.

Tundub, et muretsemiseks on põhjust küll... Kuna arvatavasti on teie mehel pornosõltuvus. Pornosõltuvuse puhul on tegemist keemilise sõltuvusega ajus, mida tekitavad dopamiin ja teised neurotransmitterid nagu serotoniin ja adrenaliin ning mis tekivad porno vaatamisel. Erektsioon tekib pornot vaadates ja masturbeerides, kuid edaspidi tekivad erektsioonihäired oma tegeliku partneriga (kui see on), sest mehe organism on pidevast eneserahuldamisest kurnatud. Nagu isegi tõdete – mees seksib teiega, kuid vaid siis, kui ta pole pornot vaadanud.

Teie poolt kirjeldatud olukord, kus seks on muutunud külmemaks, nagu pornofilmides (kus enamasti esitatakse naisi kui esemeid/seksobjekte ning teda kasutatakse vaid (enda) rahulduse saamiseks), on üsna loogiline, sest see, mida me vaatame meediakanalitest (ja palju), siis loomulikult mõjutab see inimest – tema käitumist, hoiakuid, uskumusi jne.

Spetsialistide sõnul tuleks sõltuvusest vabanemiseks loobuda porno vaatamisest ja masturbeerimisest ja ka mingiks ajaks seksist, et aju dopamiini retseptorid saaksid taastuda ja dopamiini tundlikus taastuda.