Viis toitu, mis teevad juuksed ja küüned tugevaks

Greatist soovitab süüa valgurikkaid sööke, mis tulevad kasuks nii juuste kui küünte välimusele ja tervisele.

Kana

Kanaliha ei ole gurmaani meelest midagi erilist, kuid juustele ja küüntele on see väga hea söök, sest selles on palju valke ning rauda. Valgurikas toit on vajalik keratiini tootmiseks, kuid ka raud on tähtis – rauapuuduse tõttu kannatavad nii juuste kui küünte välimus.

Tofu

Kuna taimetoitlased kana ei söö, tuleb neil valida taimne alternatiiv, milleks sobib hästi tofu. Tofus on sarnaselt kanaga palju valku ja rauda, kuid lisaks on see soodne ning seda on lihtne oma maitse järgi valmistada.

Läätsed

Kaunviljad on alati heaks valguallikaks ja erilist kiitust väärivad läätsed. Need on samuti heaks valgu- ja rauaallikaks nii taimetoitlastele kui segatoidulistele, kes võiksid vahel läätsedega asendada liha nii burgeri vahel kui ka näiteks Bolognese kastmes.

Munad

Juuste tervisele on väga oluline ka B-vitamiini biotiin, mida leidub nii juustes kui küüntes ning mis määrab ära, kui paksud juuksed on. Õnneks on biotiini väga paljudes toitudes, mistõttu ei maksa karta, et selle puudus kergesti tekiks. Küll aga tasub süüa biotiinirikast munakollast neil, kes tahavad oma juuste ja küünte tervise eest rohkem vaeva näha.

Piim