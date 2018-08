Psühholoog soovitab: 4 sammu, kuidas edasilükkamise harjumusest vabaneda

1. Alusta väikese sammudega

Tavaliselt viivitavad inimesed teatud ülesannete tegemisega, sest nad on tööga ülekoormatud või tunnevad ülesande ees ärevust. «Hirmutava ülesande puhul on tavaline, et seda lükatakse viimase võimaluseni edasi,» ütleb psühholoog.

Firth soovitab alustamiseks ülesande ära jaotada väiksemateks sammudeks. Kui tarvis, võta paber ja pane kirja, mis täpselt tuleb ära teha ja hinda umbkaudselt, kui palju aega iga samm võtab, vahendab Stylist.

«Viivitamise vältimiseks on on kõige parem lihtsalt peale hakata. Jaota ülesanne kõige väiksemateks võimalikeks osadeks ja tee algust. Niimoodi ei tundu see enam ületamatu,» selgitab psühholoog.



2. Meenuta endale, et oled võimeline head tööd tegema

«Tavaliselt kipuvad inimesed viivitama, sest ülesanne tundub olevat liiga suur või raske,» selgitab psühholoog.

«Kui sulle tundub, et sa ei saa antud ülesandega hakkama, on soovitatav teha nimekiri oma varasematest õnnestumistest. Pane kirja või mõtle peas läbi kõik korrad, mil oled teinud suurepärast tööd,» annab Firth soovituse.

Oma õnnestumiste loetlemine aitab meelde tuletada, milleks sa võimeline oled.



3. Proovi vältida edasilükkamisest argipäeva toimetustes

Kui avastad tihti, et olulised tähtajad on lähenemas ja sa pole valmistunud, võib põhjuseks olla argipäeva toimetustega viivitamine. Võib-olla jätad mustad nõud alati järgmiseks päevaks ootele? Alusta lihtsate ja väikeste asjade ära tegemisega. «Kui sellest saab harjumus, ei tundu ka suured ülesanded enam nii hirmutavad,» soovitab Firth.



4. Premeeri ennast

Kui sa pole õigel lainel, võib töö tegemine tunduda kõige raskema asjana, nii et kui oled olulise ülesandega hakkama saanud, premeeri ennast. Psühholoog soovitab endale seada ajalise piirangu ja vahepeal ennast premeerida näiteks jalutuskäiguga aias, teha endale tassike teed või lubada endale kiire sotsiaalmeedia külastus.