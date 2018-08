51 protsenti peakokkadest on lisanud vegantoidud enda menüüsse

Taimne toitumine on maailmas üha populaarsem ja seetõttu on ka restoranid laiendanud oma vegantoitude valikut menüüs.

Foodable Labs uuring vahendab, et 2018. aasta jooksul on 51 protsenti Ameerika Ühendriikide kokkadest lisanud vegantoidud oma menüüsse, kirjutab Independent Magazine.

Uuring leidis, et 31 protsendiline taimse toiduvaliku tõus menüüdes võib osaliselt seotud olla ka sotsiaalmeedia mõjuga. Tulemused näitasid, et eelmise aastaga võrreldes on sotsiaalmeedias 79 protsenti rohkem märgistatud ja jagatud pilte vegantoitudest ning umbes pooled sotsiaalmeedia mõjuisikutest on palunud restoranidelt suuremat taimse toidu valikut.