Kuidas tööl ülekoormusega toime tulla

The Everygirl toob välja kaheksa punkti, kuidas ülekoormusega toime tulla.



Ära kasuta väljendit «ma olen nii hõivatud» uhkusega

Väljend «olen nii hõivatud» tekitab meis tunde, et oleme tähtsad ja vajatud, kuid tegelikult pole see mõtteviis jätkusuutlik. Olles pidevalt hõivatud, ei väsita sa ennast mitte ainult ära, vaid ärritud kergemini ja oled vähem produktiivne. Teisalt tundub keeruline sellest rattast välja astuda.

Proovi oma tegevuste nimekiri üle vaadata ja prioriteedid ausalt paika panna. Kas nimekirjas on midagi, mis kuidagi ei saa tehtud (ja ehk ei peagi)? On seal mõni ülesanne, mille saaksid edasi delegeerida? Oma ajakasutuse hindamine on oluline samm, et aru saada, mis peaks muutuma.



Tunnista, kui ei oska

On igati okei tunnistada, kui sa pole varem konkreetset tööülesannet täitnud ja ei tea, kuidas seda tehakse. On suur erinevus, kas ütled ülemusele, et ülesanne ei ole sinu valdkonnas või tunnistad, et ei ole sellega varem tegelenud, aga tahaksid väga proovida ja uue asja selgeks õppida.



Pöördu kolleegi poole

Vahel kuhjuvad ülesanded üksteise otsa ja ainus, mis aitab, on kellegagi oma mure jagamine. Pöördu kolleegi poole, keda usaldad ja lihtsalt räägi mure endast välja. Sul hakkab kohe kergem, pea saab selgemaks ja nii on lihtsam töö juurde tagasi pöörduda.



Küsi tagasisidet kelleltki, kellega sa muidu koos ei tööta

Kui jääd mõne projektiga hätta ja tahad kõrvalseisja arvamust, pöördu kellegi poole, kes ei ole sinuga samas tiimis. Tavaliselt valmivad parimad projektid just erinevate inimeste panuse toel, nii et küsi julgelt nõu ja arvamust. Väljaspool projekti seisev inimene näeb kogu tööd hoopis värskema pilguga.



Ütle vähem «jah»

On tore, kui oled alati valmis teisi aitama, aga tee kindlaks, et saad kõige pealt oma ülesanded tehtud. Vahel ei ole rohkem tegevust parem, vaid rohkem on lihtsalt rohkem ja põhjustab omakorda üleliigset stressi. Kui tunned, et töökoormus on liiga suur, pead tegema oma harjumustes korrektuure. Võta endale vabadus kolleegile viisakalt ära öelda ja soovita pöörduda kellegi teise poole, kes saaks antud küsimusega samuti abiks olla.



Mõtle välja, mis on ajutine ja mis mitte

Sõltuvalt töö iseloomust, võib ette tulla perioode, kus ongi hullumeelselt kiire ja ette tuleb tavapärasest rohkem tegutsemist. Kui tead selliseid perioode ette, saad vaimselt paremini valmistuda. Tasub oma kolleegidelt uurida, kas ka nemad tunnevad sama. Kui oled ainus, peaksid kriitiliselt oma kohustused üle vaatama.



Sea endale piirid

Kui oled inimene, kes vastab alati sõnumitele sekundite jooksul ja reageerib töökaaslaste meilidele koheselt, kuid ei saa samaaegselt oma suure projektiga tegeleda, tee pause. Anna teistele teada, et tegeled täna tähtsa projektiga ja vaatad sõnumeid paar korda päevas. Kiire asja puhul võib sulle alati helistada, aga sa ei pea aega kulutama pidevale postkasti kontrollimisele.



Räägi ülemusega