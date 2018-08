Miks on Kate Middletoni peas suur arm?

Cambridge’i hertsoginna Catherine Elizabeth Middleton on väga paksude juustega ja enamasti on need sätitud nii, et naise vasem juuksepiir on tihedamalt juustega kaetud. Fotod tema esimesest kuninglikust visiidist paljastavad aga suure armi, mida hilisematel piltidel enam nii hästi näha ei ole.

Kate Middleton 2011. aastal. FOTO: Rex Features/Vida Press

In Style’i andmetel märgati Middletoni umbes 7-sentimeetrist armi pea vasemal pool juba mitu aastat tagasi, kuid esialgu arvati, et see on kuidagi juuksepikendustega seotud. Lõpuks tuli Kensingtoni paleel rahva huvi tõttu ametlikult teada anda, et Kate Middletoni arm tuleb lapsepõlves tehtud operatsioonist.

Kuna tegu on isikliku asjaga, ei olnud hertsoginna nõus oma armi lugu pikemalt kommenteerima. Siiani pole teada, miks teda lapsena opereeriti, kuid allikate sõnul olevat tegu «väga tõsise operatsiooniga».

Middleton 2018. aasta jaanuaris. FOTO: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix