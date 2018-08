Seitse moodust, kuidas ilma triikrauata triikida

See on kindlasti kõige lihtsam (kuigi ka kõige kulukam) nipp, kuidas oma aega triikimise pealt kokku hoida. Pihusta vaid kortsumisvastast vahendit riietele, riputa kuivama ja mõne aja pärast saad sirge rõiva selga panna, kirjutab Pure Wow.

Sirgendaja on triikrauale väga sarnane seade ja nii nagu saab juuste sirgendamiseks kasutada triikrauda, saab ka triikraua asemel kasutada sirgendajat. Pressi sellega särgikraed ja suuremaid kortse, mis silma hakkavad. Väga puhast tööd sirgendaja ei tee, kuid hädaga ajab asja ära.

Kangast saab kortsud välja ka neile fööniga kuuma õhku peale lastes. Suuna föön kõige kuumemal režiimil otse kortsule, kuid hoia seda vähemalt 5 cm kaugusel, et kangas kärssama ei läheks.

Kui särgi sisse on jäänud jonnakad tugevad kortsud, pane see koos jääkuubikutega kuivatisse ja lase mõned minutid kuuma õhu käes «kuivada». Jää sulab ja tekib aur, mis kortse vähendab.

Auruta riideid duši all

See nipp tasub meelde jätta selleks, kui lähed reisile ja hotellis ei ole triikrauda. Sulge vannitoa uks (ja aknad) ning riputa kortsunud riie riidepuuga duši lähedale. Seejärel käi pesemas ja veerand tunni pärast võid veenduda, et riie on juba vähem kortsus.