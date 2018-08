Tinder avalikustas, millal on parim aeg uue kaaslasega esmakohtuda

Tinderi andmetele tuginedes kohtub 95 protsenti üksteisele meeldimise pannud inimestest päriselus kahe kuni seitsme päeva jooksul. Seda ajalist akent on hea meeles pidada, kui oled mures, millal peaksid oma potentsiaalse kaaslasega päriselt kohtuma, kirjutab Elite Daily.

Kuna elu on kiire ja tõenäoliselt on su graafik niigi täis, võib kohtingu mahutamine ajakavasse tunduda tülikas ülesanne. Pärast võid aga endale tänulik olla. Kahe kuni seitsme päeva reegel on hea, sest niimoodi säilib värskest tutvusest elevus ja enne kohtumist saad inimest läbi digivestluse piisavalt tundma õppida.