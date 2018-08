Miks proovida datleid suhkru asemel?

Datlid ei tõsta su veresuhkru taset samal määral töödeldud suhkrutega. Lisaks sisaldavad need rohkem kiudaineid kui suhkur, mis aitab tagada täiskõhutunde pikemaks ajaks ning nendest saad täiendavaid mineraale.

Muidugi tuleb arvestada, et kui ka neid saab menüüs liiga palju, siis ei ole nad enam nii tervislikud kui mõnikord arvatakse, sest suhkur on lõpuks ikkagi suhkur, mis sellest et puuviljasuhkur.