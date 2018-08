Gurmeetooraine otse Eesti loodusest: õitsenud karulaugu õiekobarad

Karulauk ehk metsik küüslauk on eestlastele oluline taim igakevadisel toidulaual. Esimeste veidi soojemate maikuu ilmadega kasvu viskavale karulaugule meeldib niiske pinnas, samuti saab seda kasvatada koduaias.

Metsas karulauku korjates võiks tähele panna, et korvi ei satuks ekslikult karulaugu lehtedele väga sarnased piibelehed. Eelnevalt tuleb taime nuusutada – kui lehel puudub tugev küüslaugulõhn, on tegemist hariliku maikellukese ehk piibelehega. Kuna karulauk kuulub 3. kategooria looduskaitse all olevate liikide hulka, ei tohi karulaugu kasvukohti liigse korilusega kuritarvitada.