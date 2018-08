Gurmeetooraine otse Eesti loodusest: kuidas süüa mustjuurt?

Mustjuur on mõnusa pähklise maitsega juurikas, mis kasvab eelkõige liivasel pinnasel. Välimuselt meenutab mustjuur musta porgandit. Õhukese koorega juurikas on seestpoolt tihe ja valget värvi ning eritab lõigates ohtralt piimmahla. Seetõttu tasub seda koorides kanda alati kindaid, sest muidu on käed piimast pruunid.